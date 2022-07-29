الزمالك يقرر صرف 10 ملايين جنيه للاعبين بعد الفوز على فيوتشر

القاهرة - سامية سيد - قرر مسئولو نادى الزملك صرف 10 ملايين جنيه من مستحقات لاعبي فريق الكرة الأول بالنادى بعد الفوز على فريق فيوتشر بهدف دون رد سجله محمود حمدى الونش فى المباراة التي جمعتهما مساء أمس، الخميس، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري الممتاز، ليعزز الفارس الأبيض صدارته لجدول ترتيب الدورى برصيد 63 نقطة.

وفى سياق آخر، رفض الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، عدم منح اللاعبين راحة بعد الفوز على فيوتشر في الدوري الممتاز.

وقرر المدير الفني خوض الفريق تدريبه فى الخامسة مساء اليوم، الجمعة، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادى، استعدادا لمباراة بيراميدز المقبلة في مسابقة الدوري.