شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يستعيد جهود عبد الرحمن زولا أمام زعيم الثغر بعد انتهاء الإيقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعيد فريق طلائع الجيش بقيادة طارق العشرى جهود لاعبه عبد الرحمن زولا فى مواجهة الاتحاد السكندري، المقرر لها التاسعة مساء الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز بعد انتهاء الإيقاف، حيث غاب اللاعب عن مواجهة فاركو بعد حصوله على الإنذار الثالث فى مباراة مصر المقاصة.

وعاد فريق طلائع الجيش للانتصارات مرة أخرى عقب الفوز على نظيره فاركو بهدف مقابل لا شيء فى اللقاء الذى جمع الفريقين باستاد الإسكندرية ضمن مباريات الجولة الـ27 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز .

جاء هدف فريق طلائع الجيش عن طريق عمرو السيسى بالدقيقة 20 عن علامة الجزاء عقب عرقلة اللاعب رجب عمران من مدافع فاركو بلال جمال داخل منطقة الجزاء .

ويحتل الطلائع المركز الخامس بجدول ترتيب الدورى برصيد 41 نقطة بعدما لعب 27 مباراة فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى 11 لقاء وخسر 6 مباريات، وسجل لاعبوه 20 هدفا وتلقت شباكه 21.