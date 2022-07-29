لابورتا يريد رؤية ميسي ينهي مسيرته الاحترافية بـ"قميص برشلونة" 

المنامة - ياسر ابراهيم - أعرب رئيس نادي برشلونة الإسباني جوان لابورتا عن رغبته في رؤية نجم النادي السابق الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي ينهي مسيرته "بقميص البارسا"، حسب تصريحات نقلتها الصحف الإسبانية الجمعة.

وأوضح رئيس النادي الكاتالوني أنّها مجرد أمنية وأنّه "لم تتم مناقشة أيّ شيء" في معرض رده الخميس في نيويورك على ما أوردته وسائل إعلام إسبانية الأسبوع الماضي، أنّ مدرب برشلونة تشافي هرنانديس طلب من إدارة النادي دراسة إمكانية إعادة الأرجنتيني إلى صفوف بلاوغرانا.

وأوضح لابورتا أنّ: "مرور ميسي في برشلونة لم ينته كما كنا نتمنى جميعًا"، مشيرًا بشكل خاص إلى "الأسباب الاقتصادية" التي أدت إلى رحيله إلى باريس سان جيرمان الفرنسي في عام 2021 بعد 16 عامًا قضاها في إسبانيا.

وأضاف: "أعتقد أن برشلونة مدين معنوياً لليو ميسي، نود أن تنتهي مسيرته بقميص برشلونة ووسط التصفيق له في جميع الملاعب وأين ما ذهب".

وتابع: "كنت مسؤولاً أيضاً عن هذه النهاية. نهاية مؤقتة لانني أعتقد أننا سنحوّل هذه الامنية إلى حقيقة".

ويبقى عام واحد في عقد ميسي مع النادي الباريسي، مع سنة إضافية اختيارية.

(فرانس برس)