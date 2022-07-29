رقصوا مع عبد الباسط حمودة .. عقوبات صارمة على لاعبي الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر - قرر سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلى، توقيع عقوبات صارمة على لاعبي الفريق، بعد ظهورهم في حفل عبدالباسط حمودة بالأمس.

وظهر حسام حسن ومحمد مجدي افشة، في حفل زفاف بالاسكندرية، بصحبة الفنان عبدالباسط حمودة.

وجاء ظهور لاعبي الاهلي في حفل زفاف غضب مجلس ادارة النادي، لذلك قرروا توقيع عقوبات صارمة على لاعبي الفريق.

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب لمواجهة المقاولون العرب، المقرر لها غدا السبت، ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

المقاولون العرب

ويستهدف الأهلي بقيادة مديره الفني البرتغالي ريكاردو سواريش لتحقيق الفوز على المقاولون العرب، للحفاظ على فرصه في التتويج بلقب الدوري الممتاز.

وكان الأهلي فاز على مصر المقاصة بهدف دون رد، أول أمس الأربعاء، في الجولة الماضية من بطولة الدوري الممتاز.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري برصيد 34 نقطة، ويتبقى له مواجهتين مؤجلتين.