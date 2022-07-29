شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات الجولة الـ28 بالدوري الممتاز والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تنطلق منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز غدا، السبت، بإقامة مباراة تجمع إنبى مع المصرى البورسعيدى.
مواعيد مباريات ختام الجولة الـ 28 لمسابقة الدوري الممتاز
السبت
إنبى & المصرى البورسعيدى..6.30 مساءً على استاد برج العرب
الأحد
غزل المحلة & سموحة..6.30 مساءً على ستاد غزل المحلة
سيراميكا & إيسترن كومبانى..6.30 مساءً على استاد المقاولون العرب
طلائع الجيش & الاتحاد السكندري..9 مساءً على استاد جهاز الرياضة
الاثنين
الإسماعيلى & مصر المقاصة ..6.30 مساءً على استاد الإسماعيلية
البنك الأهلى & الجونة..6.30 مساءً على ستاد بتروسبورت
الزمالك & بيراميدز..9 مساءً على استاد القاهرة الدولى
الثلاثاء
المقاولون العرب & فيوتشر.. 6.30 مساءً على استاد المقاولون العرب
الأربعاء
الأهلى & فاركو..9 مساءً على استاد الأهلى والسلام
وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدورى المصرى، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.