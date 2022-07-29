شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موقف بيرسي تاو من مباراة الأهلي أمام المقاولون العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب بيرسي تاو، جناح الأهلي، من تدعيم صفوف فريقه فى مباراته المقبلة ضد المقاولون العرب المقرر إقامتها غدا، السبت، والمؤجلة من الأسبوع الـ21 من عمر مسابقة الدوري المصري، بعد تعافيه التام من الإصابة.

وبات بيرسي تاو جاهزاً من الناحية الطبية للمشاركة فى مباريات الأهلي وينتظر إشارة الجهاز الفني بقيادة البرتغالي ريكاردو سواريز، حيث يشارك اللاعب فى التدريبات الجماعية للأهلي بشكل كامل مع بداية التحضير لمباراة المقاولون في الدوري.

وخرج بيرسي تاو من قائمة مباراة المقاصة التي أقيمت أمس الأول الأربعاء بعدما فضل الجهاز الفني منحه قسطا أكبر من الراحة قبل الاستعانة به فى المباريات.

ويعاني الأهلي من غياب عدد كبير من الإصابات مثل طاهر محمد وحسين الشحات ومحمد شريف وعمرو السولية وأكرم توفيق وعمار حمدي.