شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة زوجة وليد عرفات رئيس نادى سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفيت زوجة وليد عرفات، رئيس نادي سموحة، منذ قليل، وسيتم تشييع الجنازة بعد صلاة العصر من مسجد العمرى، ودفنها بمدافن العمود الباب الأوسط، وسيتم إقامة العزاء فى مسجد الشهيد عبد المنعم رياض.

ونعي مجلس إدارة سموحة زوجة رئيس النادى، ونشرت الصفحة الرسمية للنادي، "البقاء لله .. يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي" صدق الله العظيم، توفيت إلى رحمة الله تعالى السيدة نهلة موسى زوجة الأستاذ وليد عرفات رئيس مجلس ادارة نادى سموحة ويُقام العزاء غداً بعد صلاة المغرب في مسجد الشهيد عبد المنعم رياض ، خالص العزاء من مجلس إدارة نادي سموحة وجميع أعضاء النادي ، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته ويدخلها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان".