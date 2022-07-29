الإسماعيلى يستعيد جهود مدبولى فى مباراة مصر المقاصة بعد انتهاء الإيقاف

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القاهرة - سامية سيد - يستعيد فريق الاسماعيلى، بقيادة حمزة الجمل، جهود نجمه أحمد مدبولى صانع ألعاب الفريق فى مباراة مصر المقاصة المقرر لها السادسة والنصف مساء الاثنين المقبل باستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، بعد انتهاء الإيقاف.

وغاب مدبولى عن الإسماعيلى فى مباراة الجونة بسبب الإيقاف، وحصل اللاعب على الإنذار الثالث له هذا الموسم خلال مشاركته فى مباراة فريقه ضد بيراميدز التى أقيمت على ملعب الإسماعيلية، ليغيب عن المباراة القادمة وفقا للائحة المسابقة.

ويعد "مدبولي" من أكثر لاعبي الدراويش مشاركة هذا الموسم ضمن منافسات الدوري برصيد 24 مباراة بواقع 1691 دقيقة.

وحقق الإسماعيلي فوزا كبيرا على الجونة بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين باستاد خالد بشارة بالغردقة، فى إطار منافسات الأسبوع السابع والعشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز.