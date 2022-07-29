شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يستعيد خدمات عموري أمام إنبي بعد انتهاء الإيقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعيد النادى المصرى خدمات عمرو عبد الفتاح عموري، لاعب وسط الفريق، أمام إنبى فى المباراة المقبلة بالدوري، وذلك بعد انتهاء الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء، والذي حرم الفريق من جهود اللاعب في المباراة الماضية أمام إيسترن كومباني والتي انتهت بخسارة المصري بهدفين مقابل هدف.

ويستعد النادي المصري لمواجهة نظيره إنبي مساء غد السبت، باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 28 من عمر مسابقة الدوري العام.

وتراجع النادي المصري للمركز الحادي عشر بجدول مسابقة الدوري العام، بعد توقف رصيد الفريق البورسعيدي عند النقطة 31 حيث خاض المصري 27 مباراة، فاز في 7 مباريات وتعادل في 10 لقاءات وخسر مثلهم، وسجل لاعبو المصري 32 هدفاً واستقبلت شباكهم 33.

وتعتبر هزيمة المصري أمام إيسترن كومباني هي الأولى لحسام حسن خلال قيادته الفنية للمصري، منذ توليه مسئولية الفريق البورسعيدي فى يونيو الماضي خلفا للتونسي معين الشعباني.