شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد العربى للسلة يكتفى بـ13 نادياً فى البطولة العربية بالكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتفى الاتحاد العربى لكرة السلة بالأندية التى وافقت على المشاركة فى منافسات البطولة العربية التى تقام بالكويت فى الفترة من 5 إلى 15 أكتوبر المقبل، والتى وصل عددها لـ13 فريقا.

الأندية التى أكدت مشاركتها هى، البشائر العمانى، الجهراء الكويتى، بيروت اللبنانى، أهلى بنى غازى الليبى، أهلى حلب السورى ، الأهلى والاتحاد السكندرى والسد القطرى والمنستيرى التونسى والميناء اليمنى ووداد بوفريك ، الشرطة العراقي، بالإضافة إلى الكويت الكويتى مستضيف البطولة.

وكان الاتحاد العربى حدد يوم 1 أغسطس لغلق تلقى طلبات المشاركة، إلا أنه اكتفى بهذا العدد من الفرق.

ويشارك الاتحاد السكندرى والاهلى فى البطولة، حيث إن زعيم الثغر مستضيف البطولة الماضية والأهلي بطل العرب فى النسخة الماضية.