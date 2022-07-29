شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يستكشف إنبى من بوابة الاتحاد قبل مواجهة السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف الجهاز الفنى للنادى المصرى، بقيادة حسام حسن، على مراجعة فيديوهات لمباريات إنبى السابقة فى الدورى العام، وآخرها أمام الاتحاد السكندري فى الجولة 27 والتى انتهت بفوز زعيم الثغر بهدفين مقابل هدف.

ويستهدف الجهاز الفنى للمصري التعرف على أبرز نقاط القوة والضعف لدى الفريق البترولي، ووضع الخطة المناسبة لمواجهة السبت التى تجمع المصرى وإنبى بالدورى العام.

ويستعد النادى المصرى لمواجه إنبي مساء غد السبت، باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 28 من عمر مسابقة الدورى العام.

وتراجع النادى المصرى للمركز الحادى عشر بجدول مسابقة الدورى العام، بعد توقف رصيده عند النقطة 31 حيث خاض المصرى 27 مباراة، فاز فى 7 مباريات وتعادل فى 10 لقاءات وخسر مثلها، وسجل لاعبو المصرى 32 هدفاً واستقبلت شباكهم 33.

وتعتبر هزيمة المصرى أمام إيسترن كومباني هى الأولى لحسام حسن خلال قيادته الفنية للمصري، منذ توليه مسئولية ألفريق البورسعيدى فى يونيو الماضى خلفا للتونسى معين الشعباني.