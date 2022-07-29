شكرا لقرائتكم خبر عن عودة يستعين بالمقاصة والجونة لدراسة الأهلي قبل موقعة السبت في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعان الجهاز الفني للمقاولون العرب بقيادة محمد عودة، بالمباريات السابقة للنادي الأهلي في الدوري، وأبرزها مباراة مصر المقاصة والتي أقيمت بمنافسات الجولة 27 وانتهت بفوز الأهلي بهدف نظيف، وكذلك مباراة الجونة التي أقيمت بالجولة 26 وانتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف.

ويستهدف الجهاز الفني للمقاولون التعرف على أبرز نقاط القوة والضعف لدى النادي الأهلي، قبل المباراة المرتقبة والتي تجمع الفريقين غدا السبت، ضمن منافسات الجولة 21 والمؤجلة من عمر مسابقة الدوري العام، والتي يستضيفها استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

ويحتل المقاولون العرب المركز الـ 16 برصيد 24 نقطة، بعدما خاض ذئاب الجبل 26 مباراة، حيث فاز المقاولون في 4 مباريات وتعادل في 12 لقاء وخسر 10 مباريات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 212 هدفاً واستقبلت شباكهم 28 هدفاً أخر.

ويدخل المقاولون العرب مباراة الأهلي، رافعاً شعار لا بديل عن الثلاث نقاط بسبب صراع قاع جدول مسابقة الدوري العام وسخونة المنافسة بين جميع الفرق.