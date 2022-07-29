شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يرفض العودة للقاهرة رغم الفوز على فاركو.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض طارق العشرى، المدير الفنى لطلائع الجيش، فكرة العودة للقاهرة بعد نهاية مباراته مع فاركو فى الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، وذلك نظراً لضيق الوقت حيث يلاقى الطلائع نظيره الاتحاد السكندري مساء الأحد المقبل، وهى المباراة التى تم نقلها لاستاد برج العرب.

ويواصل الطلائع معسكره المغلق بالإسكندرية ويؤدى اللاعبون الذين شاركوا بصورة أساسية فى مباراة فاركو بالأمس تدريبات استشفائية اليوم، الجمعة، بينما يخوض البدلاء والمستبعدون مراناً قوياً استعداداً لزعيم الثغر.

وعاد فريق طلائع الجيش للانتصارات مرة أخرى عقب الفوز على نظيره فاركو بهدف مقابل لا شيء في اللقاء الذى جمع الفريقين على ستاد الإسكندرية ضمن مباريات الجولة الـ27 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز .

جاء هدف فريق طلائع الجيش عن طريق عمرو السيسى بالدقيقة 20 عن علامة الجزاء عقب عرقلة اللاعب رجب عمران من مدافع فاركو بلال جمال داخل منطقة الجزاء

ويحتل الطلائع المركز الخامس بجدول ترتيب الدورى برصيد 41 نقطة بعدما لعب 27 مباراة فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى 11 لقاء وخسر 6 مباريات، وسجل لاعبوه 20 هدفا وتلقت شباكه 21.