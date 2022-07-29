شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرفع رصيده لـ6 انتصارات متتالية بعد الفوز على فيوتشر فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفع نادى الزمالك رصيده من الانتصارات المتتالية إلى 6 مباريات، تحت قيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق، وذلك بعد الفوز على فيوتشر بهدف نظيف فى مباراة الجولة 27 من عمر مسابقة الدوري العام.

ومنذ التعادل مع النادي الأهلي فى مباراة الدور الثاني من عمر مسابقة الدورى العام بالموسم الجاري بهدفين لمثلهما، بدأ الزمالك سلسلة مميزة من الانتصارات، جاءت كالتالي:

ـ فوز الزمالك على البنك الأهلي: 2/1

ـ فوز الزمالك على سيراميكا: 3/2

ـ فوز الزمالك على المقاولون العرب: 1/0

ـ فوز الزمالك على غزل المحلة: 2/0

ـ فوز الزمالك على سموحة: 2/0

ـ فوز الزمالك على فيوتشر: 1/0

ويستعد الزمالك لمواجهة بيراميدز فى الجولة 28 من عمر مسابقة الدوري العام، في اللقاء الذي يجمع الفريقين الاثنين المقبل باستاد القاهرة الدولي، وكانت مباراة الدور الأول قد انتهت بفوز الزمالك على بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ويحتل الزمالك صدارة جدول مسابقة الدوري العام برصيد 63 نقطة، بعدما خاض 27 مباراة، حيث فاز الفريق الأبيض في 20 مباراة، وتعادل في 3 لقاءات وخسر 4 أخرى، وسجل لاعبو الزمالك 47 هدفاً واستقبلت شباكهم 25 .