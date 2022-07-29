شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. منتخب مصر يحقق فوزاً كبيراً على قطر بخماسية ودية فى سويسرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق منتخب مصر فوزاً كبيراً على نظيره القطرى بخماسية نظيفة فى المباراة التى أقيمت على ملعب جينيف الدولى فى إطار دورة سويسرا الدولية الودية، ليصعد إلى نهائى الدورة في مثل هذا اليوم 29 يوليو 2005.

أحرز خماسية المنتخب المصرى محمد أبو تريكة فى الدقيقتين 60 و85 وأسامة حسنى فى الدقيقة 66 وعمرو زكى فى الدقيقتين 72 و89.

وفاز منتخب مصر بدورة سويسرا الودية بعد تغلبه على منتخب الإمارات بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح فى المباراة التى جرت على ملعب سيرفيت جنيف والتى انتهى وقتها الأصلى بتعادل الفريقين بدون أهداف.

أحرز أهداف المنتخب المصرى من ركلات الترجيح كل من : حسنى عبد ربه وعبد الحليم على وعماد متعب وعمرو زكى ووائل جمعة ، وسجل للإمارات يوسف عبد العزيز ونواف مبارك وعصام شهاب وعلى الوهيبى، وأهدر إسماعيل مطر الفائز بلقب أحسن لاعب فى العالم بعد بطولة العالم للشباب بالإمارات 2003.

ويعد منتخب مصر صاحب الرقم القياسى فى عدد مرات الحصول على بطولة كأس الأمم الأفريقية برصيد 7 ألقاب، يليه الكاميرون برصيد 5 ألقاب، ثم غانا برصيد 4 ألقاب، ثم نيجيريا برصيد 3 ألقاب.

وكان آخر تتويج للمنتخب المصرى بلقب كأس الأمم الأفريقية عام 2010 بأنجولا، وللمرة الثالثة تواليا بعد 2006 بمصر و2008 بغانا.