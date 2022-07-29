شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. شديد قناوى ضحية جديدة لـ"مقالب" بركات فى الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائمًا ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحياناً أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

عرف محمد بركات، نجم النادي الأهلي السابق، بحسه الفكاهي ومداعبة زملائه ببعض الـ "مقالب" على مدار مسيرته الطويلة مع النادي الأهلي.

استعاد أحمد شديد قناوي، لاعب النادي الأهلي السابق، ذكرياته مع "مقالب" محمد بركات صانع ألعاب الفريق الأحمر السابق، وقال قناوي فى تصريحات تليفزيونية، "فى إحدى المباريات مع الأهلى، بركات كان بجوارى على دكة البدلاء، فى هذه المباراة كان قاعد بيسخنني وأنا قاعد على الدكة بسبب عدم المشاركة أساسيا، وفى الشوط الأول شريف عبد الفضيل كان قد أصيب والطبيعى أننى أشارك كظهير أيسر.

وأضاف، "بعد دخولنا غرفة الملابس بركات قالى يلا عشان تسخن وتنزل، وفجأة وجدنا حسام البدرى بيقول "يلا يا بركات عشان تسخن"، فحاول بركات يسخنني تانى وقال لى "يعني ينفع ألعب باك ليفت وأنت قاعد برة".