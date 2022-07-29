شكرا لقرائتكم خبر عن حمزة الجمل يكشف أسباب الانتصار الكبير للإسماعيلى على الجونة فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق حمزة الجمل، المدير الفني لفريق الإسماعيلي، على فوز فريقه أمام الجونة ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري الممتاز هذا الموسم قائلا، "سعادتي لا توصف بهذا الفوز الكبير والمستحق أمام فريق مميز ويقوده جهاز فنى على أعلى مستوى".

وأضاف الجمل، "هذا الفوز كان مستحقاً بعد تقديم أداء خططى وبدنى على أعلى مستوى، والتغييرات ساهمت فى تحقيق الإضافة الفنية المنتظرة”.

وتابع مدرب الإسماعيلى، "اللاعبون كانوا رجالاً، جميعهم تألقوا وقدموا مستوى وأداءً مميزاً، لذا استحقوا هذا الانتصار وبتلك النتيجة الكبيرة، نجحنا فى الخروج سريعا من الخسارة التي اعتذر عنها أمام بيراميدز وأؤكد عدم تكرارها مرة أخرى”.

وأنهى الجمل تصريحاته قائلا، ”أهدى هذا الفوز لتلك الجماهير التي حرصت على مساندة ودعم الفريق رغم بعد المسافة بين المحافظين، هذه الجماهير هي الأفضل في رأيي وأعتبرها العنصر الأهم في تحقيق هذا الانتصار”.

وحقق الإسماعيلي فوزا كبيرا على الجونة بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الخميس، على استاد خالد بشارة بالغردقة، فى إطار منافسات الأسبوع السابع والعشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

تقدم للدراويش باهر المحمدي من ضربة جزاء في الدقيقة 51، ثم سجل أحمد مصطفي الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 55 و65.