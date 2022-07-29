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الزمالك يفاوض نجم هجوم الأهلي

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الشارقة - اميمة ياسر - قال الإعلامي مهيب عبد الهادي، إن نادي الزمالك دخل في مفاوضات مع محمد شريف مهاجم الأهلي، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وتابع عبد الهادي عبر برنامجه اللعيب المذاع عبر قناة إم بي سي مصر «الزمالك فتح مفاوضات جادة لضم محمد شريف مهاجم الأهلي، وعرضوا عليه التعاقد معه بأي مبلغ كاش».

وأضاف عبد الهادي «محمد شريف يدرس عرض الزمالك المغري، والأيام المقبلة ستحسم مصيره مع النادي الأهلي سواء بالاستمرار أو الانضمام للزمالك».

وواصل «يبدو أن الزمالك يجهز لتكوين فريق قوي في السنوات المقبلة، يوجد أيضا مفاوضات مع عبد الله السعيد».

واختتم تصريحاته قائلا  «هل الأبيض لايق على محمد شريف؟.. معرفش، لكن في النهاية هذه هي كرة القدم وهذا هو الاحتراف».

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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