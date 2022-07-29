الزمالك يفاوض نجم هجوم الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر - قال الإعلامي مهيب عبد الهادي، إن نادي الزمالك دخل في مفاوضات مع محمد شريف مهاجم الأهلي، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وتابع عبد الهادي عبر برنامجه اللعيب المذاع عبر قناة إم بي سي مصر «الزمالك فتح مفاوضات جادة لضم محمد شريف مهاجم الأهلي، وعرضوا عليه التعاقد معه بأي مبلغ كاش».

وأضاف عبد الهادي «محمد شريف يدرس عرض الزمالك المغري، والأيام المقبلة ستحسم مصيره مع النادي الأهلي سواء بالاستمرار أو الانضمام للزمالك».

وواصل «يبدو أن الزمالك يجهز لتكوين فريق قوي في السنوات المقبلة، يوجد أيضا مفاوضات مع عبد الله السعيد».

واختتم تصريحاته قائلا «هل الأبيض لايق على محمد شريف؟.. معرفش، لكن في النهاية هذه هي كرة القدم وهذا هو الاحتراف».