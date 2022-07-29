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«لا تخص أشرف بن شرقى» .. مرتضى منصور يفاجئ جمهور الزمالك

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الشارقة - اميمة ياسر - كشف رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور عن تحضيره لمفاجأة سارة لجماهير القلعة البيضاء اليوم الجمعة 29 يوليو.

وقال مرتضى منصور خلال مداخلة هاتفية عبر قناة الزمالك «هناك مفاجأة سارة لجماهير النادى سأكشف عنها فى حلقة برنامج زملكاوى الجمعة مع الإعلامى خالد لطيف».

وأضاف مرتضى «المفاجأة لا تخص المغربى أشرف بن شرقى، فهو رحل عن النادى والباب مفتوح له إن أراد العودة فى أى وقت مستقبلًا».

وأنهى تصريحاته قائلا «بن شرقى من النجوم المحترفين الذين نالوا احترام جماهير الزمالك، حاله حال فرجانى ساسى وحميد أحداد وغيرهما».

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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