شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى والمقاولون العرب فى الدوري والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الأهلي تدريباته الجماعية اليوم، الجمعة، استعداداً لمباراته ضد المقاولون العرب غدا السبت، والمؤجلة من الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري المصري، ويعكف الجهاز الفني على وضع خطة المباراة وأسلوب اللعب الذى ينوى الاعتماد عليه، مع تصحيح بعض الأخطاء التى وقع فيها لاعبو الفريق الأحمر خلال الفترة الماضية، لتفاديها فى المرحلة المقبلة.

موعد مباراة الاهلى والمقاولون العرب

يستعد الاهلى لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها التاسعة مساء غد السبت باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، فى اللقاء المؤجل من الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، عقب انتهائه من مباراة المقاصة اليوم.

غيابات الأهلى أمام المقاولون العرب

وتعد أبرز غيابات الأهلي عن مباراة المقاولون العرب عمار حمدى وأكرم توفيق بسبب جراحة الرباط الصليبى، وطاهر محمد طاهر إصابة فى العضلة الخلفية، ومحمد شريف إصابة فى العضلة الضامة، وأحمد نبيل كوكا إصابة فى العضلة الخلفية، وحسين الشحات للإصابة فى الركبة وإجراء جراحة غضروف الركبة فى قطر، وعمرو السولية بسبب تمزق العضلة الخلفية.

نتيجة مواجهة الدور الأول بين الأهلى والمقاولون العرب

انتهت مباراة الدور الأول بين الاهلى والمقاولون العرب بفوز المارد الأحمر بهدف دون رد سجله حمدى فتحى بالجولة الرابعة للمسابقة باستاد الأهلى والسلام.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلى والمقاولون العرب

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الاهلى والمقاولون العرب غداً السبت فى الدورى المصرى، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.