شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تستضيف البطولة العربية لشباب وناشئى الكاراتيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الاتحاد العربى للكاراتيه، برئاسة إبراهيم القناص، إقامة منافسات البطولة العربية للشباب والناشئين، والتى تقام نهاية العام الجارى بتونس.

وجاء اختيار توتس خلال الجمعية العمومية للاتحاد العربي، والتى تقام على هامش استضافة البطولة العربية للكبار رجال وسيدات باستاد القاهرة.

ويشارك فى البطولة العربية بمصر عدة دول هى، تونس، الأردن، فلسطين، الكويت، الإمارات، ليبيا، السعودية، بالإضافة إلى مصر المستضيفة، ومن المنتظر وصول موافقات من جدول أخرى خلال الساعات المقبلة.

ويشارك فى البطولة منتخبى الرجال والسيدات، لإكمال الإنجازات التى حققتها منتخبات الكاراتيه فى مختلف البطولات خلال الفترة الأخيرة.

وعقد اتحاد الكاراتيه دورة تدريبية على هامش البطولة، حاضر فيها محمد ابراهيم مدرب المنتخب الأردنى ومدرب منتخب مصر السابق.