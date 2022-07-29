شكرا لقرائتكم خبر عن طارق العشرى يكشف سبب رحيل فيكتورى عن الطلائع قبل نهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف طارق العشري، المدير الفني لطلائع الجيش، أن اللاعب النيجيري فيكتوري رحل عن الفريق بعد نهاية عقده يوم 30 من يونيو الماضى، ورفض استكمال الموسم بشكل ودى.

ورحل عن الطلائع أيضا لاعبه الجابوني ستيفن أنجونجا الذى انتقل إلى دارنس الليبي.

وعاد فريق طلائع الجيش للانتصارات مرة أخرى عقب الفوز على نظيره فاركو بهدف مقابل لا شيء في اللقاء الذى جمع الفريقين على ستاد الإسكندرية ضمن مباريات الجولة الـ27 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز .

جاء هدف فريق طلائع الجيش عن طريق عمرو السيسى بالدقيقة 20 عن علامة الجزاء عقب عرقلة اللاعب رجب عمران من مدافع فاركو بلال جمال داخل منطقة الجزاء .

ويحتل الطلائع المركز الخامس بجدول ترتيب الدورى برصيد 41 نقطة بعدما لعب 27 مباراة فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى 11 لقاء وخسر 6 مباريات، وسجل لاعبوه 20 هدفا وتلقت شباكه 21.