شكرا لقرائتكم خبر عن "الرياضة أخلاق" مأدبة غذاء احتفالا بفوز الزمالك بالكأس بمشاركة جماهير الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "الرياضة أخلاق وتنافس شريف"، هذه هى القواعد الرياضة على تأسيسها فى المجتمعات من خلال زرع قيم المحبة ونبذ التعصب والتأكيد على أن الهدف الأسمى من الرياضة هو زرع المحبة بين الجماهير والبعد عن التعصب وهو ما حرص على تأكيد بشكل عملى عددا من الأهالى بمنطقة ميامى فى محافظة الإسكندرية من خلال إقامة مآدبة غداء "حوواشى" شارك فها عددا من جماهير ومحبين فريقي الأهلى والزمالك وذلك عقب لقاء القطبين فى نهائى كأس مصر والتى انتهت بفوز نادى الزمالك بالمبارة والكأس.

وقال القارئ محمود عبد الحكيم سلمى، إن هذه المبادرة تم الإتفاق عليها وذلك لنبذ التعصب والتأكيد على روح المحبة والإخاء التى تجمع كل الجماهير ونبذ التعصب.

جماهير الأهلى والزمالك

جماهير الأهلى والزمالك

جماهير الأهلى والزمالك

وحرص الأهالى على مشاركة صور المأدبة عبر خدمة صحفة المواطن فى الخليج 365 مؤكدين أن شدة المنافسة يعمل فى صالح الكرة المصرية من خلال فرز لاعبين جيدين للمنتخب مصر.

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