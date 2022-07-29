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"الرياضة أخلاق" مأدبة غذاء احتفالا بفوز الزمالك بالكأس بمشاركة جماهير الأهلى

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القاهرة - سامية سيد - "الرياضة أخلاق وتنافس شريف"، هذه هى القواعد الرياضة على تأسيسها فى المجتمعات من خلال زرع قيم المحبة ونبذ التعصب والتأكيد على أن الهدف الأسمى من الرياضة هو زرع المحبة بين الجماهير والبعد عن التعصب وهو ما حرص على تأكيد بشكل عملى عددا من الأهالى  بمنطقة ميامى فى محافظة الإسكندرية من خلال إقامة مآدبة غداء "حوواشى" شارك فها عددا من جماهير ومحبين فريقي الأهلى والزمالك وذلك عقب لقاء القطبين فى نهائى كأس مصر  والتى انتهت بفوز نادى الزمالك بالمبارة والكأس.

وقال القارئ محمود عبد الحكيم سلمى، إن هذه المبادرة تم الإتفاق عليها وذلك لنبذ  التعصب والتأكيد على روح المحبة والإخاء التى تجمع كل الجماهير ونبذ التعصب.

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جماهير الأهلى والزمالك

 

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جماهير الأهلى والزمالك 

 

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جماهير الأهلى والزمالك 

وحرص الأهالى على مشاركة صور المأدبة عبر خدمة صحفة المواطن فى الخليج 365  مؤكدين أن شدة المنافسة يعمل فى صالح الكرة المصرية  من خلال  فرز لاعبين جيدين للمنتخب مصر.

ويدعو ”الخليج 365” قراءه إلى إرسال مشاركتهم عبر خدمة "واتس آب" الخليج 365 برقم 01280003799 رقم التليفون والرسائل النصية على فيس بوك على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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