شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة ناشئات اليد تتوجه إلى مقدونيا لخوض منافسات بطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادرت مطار القاهرة، منذ قليل، بعثة منتخبنا الوطنى المصرى للناشئات مواليد 2004 فى طريقها إلى مقدونيا الشمالية لخوض منافسات بطولة العالم للناشئات مواليد 2004 والتى تستضيفها مقدونيا الشمالية فى القارة من 30 يوليو حتى 10 اغسطس 2022.

و خاض منتخبنا الوطنى للناشئات مؤخرا معسكرا تدريبيا فى بولندا فى الفترة من 9 الى 20 يوليو الجارى، وخاض الفريق خلال المعسكر 4 مباريات ودية أمام منتخبى سلوفاكيا والتشيك وحقق الفوز فى المباريات الأربع.

ويترأس بعثة منتخبنا الوطنى المصرى ببطولة العالم سعيد عبد الغنى عضو مجلس ادارة الاتحاد و يضم الجهاز الفنى و الادارى و الطبى للمنتخب الوطنى للناشئات مواليد 2004 محمد فرغلى مدير فنى و شريف الشامى مدرب عام و حفنى عبد المقصود تايجر مدرب احمال و محمد سليمان محلل فنى الفريق و شيرين منصور مدير ادارى الفريق و الدكتورة زينب باشا و الدكتورة منة بدوي اخصائيين العلاج الطبيعى.

وتضم قائمة اسماء لاعبات المنتخب الوطنى ببطولة العالم:

كنزي حاتم - نانسي الهامي - نوال خليل - ملك احمد - شروق محمود - تقى كامل - جود احمد - منة حناوي - فاطمة محمود - لبنى اشرف - جهاد وائل - يثرب وليد - مريم عمر - جنى صلاح - لوجين اسامة - نادين طارق.

جدير بالذكر أن المنتخب الوطنى المصرى للناشئات مواليد 2004 توج بلقب بطولة افريقيا فى نسختها ال17 للناشئات لكرة اليد والتى اقيمت فى غينيا فى الفترة من 26 فبراير الى 6 مارس 2022 و تأهل الفريق الوطنى المصرى لبطولة العالم للناشئات لكرة اليد المقرر اقامتها فى مقدونيا الشمالية فى الفترة من 30 يوليو الى 10 اغسطس 2022 و يشارك فى بطولة العالم للناشئات القادمة 32 منتخبا.