فاركو يستعيد جهود محمد صبحى أمام الأهلى بعد انتهاء الإيقاف

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القاهرة - سامية سيد - يستعيد فريق فاركو ، بقيادة البرتغالى نونو الميدا، جهود نجمه محمد صبحى حارس المرمى فى مباراة الأهلى، المقرر لها التاسعة مساء الأربعاء 3 أغسطس باستاد الأهلى والسلام، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز بعد انتهاء الإيقاف، وغاب محمد صبحى عن تشكيل فاركو فى مباراته الأخيرة أمام طلائع الجيش والتى خسرها بهدف دون رد بعد حصوله على كارت أحمر فى مباراة انبى بالجولة التى تسبقها.

ويحتل فاركو المركز الثامن فى جدول ترتيب الدورى برصيد 35 نقطة، بعدما لعب 26 مباراة حقق الفوز فى 8 لقاءات وتعادل فى 11 مباراة وخسر 7 مواجهات، وسجل لاعبوه 19 هدفاً وتلقت شباكه 17.

وعلق نونو الميدا مدرب نادى فاركو على خسارة فريقه أمام نادي طلائع الجيش بهدف دون رد فى الجولة 27 بمسابقة الدوري الممتاز.

وقال الميدا عقب المباراة، "بكل تأكيد مباراة صعبة وفريق طلائع الجيش مميز ولم يغامر أمامنا وحاولنا الاستحواذ على الكرة وكانت لدينا بعض الفرص للتسجيل".

وأضاف، "خلال 15 مباراة مع الفريق لم نخسر سوي مباراتين وخسرنا من ركلات جزاء ونحاول فى كل مباراة تحسين الأداء ولكن نفتقد بعض العناصر والغيابات التي تؤثر على الفريق".

وتابع، "أنهينا المباراة بالدفع بعدد من اللاعبين الناشئين بداية من اللاعب مروان مجدي وهو لاعب صغير 18 سنة واللاعب وليد 20 عاما".

وأكمل، "فاركو مشروع يهدف للبقاء فى الدوري في الموسم الأول ولدينا غيابات مؤثرة.. لابد أن نلعب بتنظيم ونحن فريق من أفضل الفرق تنظيم في الدوري ويعود ذلك لأداء الاعبين وعملنا تاريخ لحد اللحظة دي.

وأشار " لعبنا أمام الزمالك وبيراميدز وفيوتشر وسيراميكا بشراشة وعملنا أداء كبير.

واختتم نونو ألميدا تصريحاته قائلا، "نمتلك خط دفاع قويا للغاية والفريق التي تواجهنا دائماً تعاني لأننا منظمين بشكل جيد في الناحية الدفاعية، بالإضافة إلى أن الفريق يعمل بشكل جيد على تطوير الشق الهجومي".