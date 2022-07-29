شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يدخل معسكراً مغلقاً استعداداً للأهلى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يدخل اليوم الجمعة، فريق المقاولون العرب، معسكراً مغلقاً استعداداً لمواجهة النادي الأهلي، في المباراة التي تجمع الفريقين غداً السبت، والمؤجلة من الجولة 21 من عمر مسابقة الدوري العام، والتي يستضيفها استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

ويحتل المقاولون العرب المركز الـ 16 برصيد 24 نقطة، بعدما خاض ذئاب الجبل 26 مباراة، حيث فاز المقاولون في 4 مباريات وتعادل في 12 لقاء وخسر 10 مباريات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 212 هدفاً واستقبلت شباكهم 28 هدفاً أخر.

واستعان الجهاز الفني للمقاولون العرب بقيادة محمد عودة، بالمباريات السابقة للنادي الأهلي في الدوري، وأبرزها مباراة مصر المقاصة والتي أقيمت بمنافسات الجولة 27 وانتهت بفوز الأهلي بهدف نظيف.

ويدخل المقاولون العرب مباراة الأهلي، رافعاً شعار لا بديل عن الثلاث نقاط بسبب صراع قاع جدول مسابقة الدوري العام وسخونة المنافسة بين جميع الفرق.