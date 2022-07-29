شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يحدد 27 أغسطس موعداً لاختبارات الحكام الجدد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة إجراء اختبارات الحكام الجدد 27 أغسطس المقبل للمتقدمين على مستوى الجمهورية. وتقام الاختبارات باستاد بنى سويف وتشتمل الاختبارات على كشف طبى وهيئة للحكام.

من ناحية أخرى، يترأس الدكتور إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم بعثة منتخب الناشئين "مواليد 2006" فى رحلتها إلى المملكة العربية السعودية، للدخول فى معسكر استعدادًا لخوض منافسات كأس العرب للناشئين.

وحرص الكومى على الاطمئنان على كافة الأمور الخاصة برحلة السفر والإقامة، وكذلك ملاعب التدريب، في ظل أهمية المعسكر الذي يمثل مرحلة هامة في استعدادات منتخب الناشئين، قبل خوض منافسات كأس العرب، التي تنطلق بالجزائر 22 أغسطس المقبل.

ويلعب منتخب الناشئين مباراتين وديتين مع نظيره السعودي، خلال معسكره الذي سيقام بالمملكة العربية السعودية، في الفترة من 30 يوليو الجاري وحتى 5 أغسطس المقبل.

وبدأ منتخب الناشئين بقيادة محمد وهبة المدير الفني معسكره المغلق الأخير بالقاهرة والذي يستمر حتى موعد السفر الي السعودية.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب الناشئين "مواليد 2006" كل من محمد وهبة مديرًا فنيًا، مؤمن عبدالغفار مدربًا عامًا، عصام عبده مدربًا، يوسف طاهر مدرب حراس مرمى، الدكتور حسين فتوح خليل طبيب المنتخب وأحمد سامي نصار مديرًا إداريًا.

وتغادر بعثة منتخب الناشئين "مواليد 2006" إلى المملكة العربية السعودية فجر السبت المقبل، للدخول في معسكر مغلق يستمر حتى الخامس من أغسطس المقبل.