شكرا لقرائتكم خبر عن الجمل يمنح لاعبى الإسماعيلى راحة 24 ساعة ويبدأ الاستعداد للمقاصة غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلي، بقيادة حمزة الجمل، منح لاعبيه راحة سلبية اليوم، الجمعة، بعد الانتصار على الجونة بثلاثية نظيفة فى الجولة السابعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري العام.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته اعتبارا من غد السبت استعداداً للقاء مصر المقاصة الاثنين المقبل فى الجولة الثامنة والعشرين من عمر منافسات البطولة.

وفضل الجهاز الفني للإسماعيلى منح لاعبيه راحة قصيرة لمدة 24 ساعة من أجل التقاط الأنفاس قبيل الاستعداد لاستكمال مشواره بالمسابقة.

وحقق فريق الاسماعيلي فوزا كبيرا على الجونة بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين، على استاد خالد بشارة بالغردقة، فى إطار منافسات الأسبوع السابع والعشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

تقدم للدراويش باهر المحمدي من ضربة جزاء في الدقيقة 51، ثم سجل أحمد مصطفي الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 55 و65.