شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. عبد الله السعيد يرفع شعار "كل ما تكبر تحلى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثبت عبد الله السعيد صانع ألعاب فريق بيراميدز، أن كرة القدم لا تعترف بالسن وإنما بالعطاء على المستطيل الأخضر، بعد الأداء المميز الذي يقدمه السعيد مع فريقه في الموسم الجاري، ليقوده إلى المنافسة بقوة على درع الدوري العام.

صاحب الـ 37 عاماً، تبلغ قيمته التسويقية مليون و200 ألف يورون، ولعب لـ 5 أندية: الإسماعيلي، الأهلي، كووبيون بالوسيورا، أهلي جدة، بيراميدز

مع الأهلي، شارك السعيد في 277 مباراة، سجل خلالهم 67 هدفاً وصنع 54 هدفاً أخر، ومع الإسماعيلي شارك في 150 مباراة، سجل خلالهم 35 هدفاً وصنع 18 هدفاً أخر، بينما مع بيراميدز شارك في 132 مباراة، سجل: 39 هدفاً وصنع 34 هدفاً آخر، أما مع أهلي جدة فشارك في 14 مباراة، سجل خلالهم هدفين وصنع مثلهما، وأخيراً مع كووبيون بالوسيورا، شارك في 7 مباريات وصنع هدفين ولم يسجل.

توج السعيد بـ 12 بطولة بواقع: 4 ألقاب دوري عام ـ بطولة واحدة من كأس مصر ـ بطولتين دوري أبطال أفريقيا ـ بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية ـ بطولتين كأس السوبر الأفريقي ـ وبطولتين كأس السوبر المصري "جميعهم مع الأهلي".

سجل عبد الله السعيد خلال مسيرته الدولية 6 أهداف وصنع 10 ، ليضع بصمته على 16 هدفاً سجلها الفراعنة، منذ انضمامه للمنتخب فى 14 يونيو 2008.