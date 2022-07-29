شكرا لقرائتكم خبر عن باولن فوافى يقترب من التشكيل الأساسى لفريق غزل المحلة أمام سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقترب باولن فوافى لاعب فريق غزل المحلة من التشكيل الأساسى للفريق المحلاوى أمام سموحة في المباراة المقبلة عقب تألق اللاعب في التدريبات الجماعية .

ويسعى مصطفى عبده المدير الفني لفريق غزل المحلة لأستغلال جميع اللاعبين خلال المرحلة المقبلة و الفوز بالمباريات القادمة و حصد الثلاث نقاط لتحسين وضع الفريق بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز و الابتعاد عن منطقة الهبوط .

ويستضيف فريق غزل المحلة نظيره سموحة يوم الاثنين المقبل ضمن مباريات الجولة الـ27 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز و التي ستقام على ستاد المحلة في تمام الساعة السادسة و النصف مساءا .

ويحتل فريق غزل المحلة المركز الرابع عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 27 نقطة حيث تمكن من الفوز في 5 مباريات و التعادل في 12 مباراة و الهزيمة في 10 مباريات .