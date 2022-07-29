شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يحذر مدافعى الزمالك من خطورة السعيد ورمضان قبل موقعة الإثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك لاعبيه من خطورة تمريرات عبد الله السعيد صانع ألعاب بيراميدز، كما حذر من اختراقات رمضان صبحي خاصة وإنه يعتمد على سرعاته وقوته البدنية، قبل المواجهة التي ستجمعهما مساء الإثنين المقبل، وطلب فيريرا من لاعبيه تضيق المساحات أمام خط هجوم بيراميدز والذي أصح يمتاز بالقوة خاصة القادمون من الخلف أمثال رمضان صبحى والسعيد وإسلام عيسى.

كما طلب البروفيسير فيريرا من خط هجومه المتمثل في أحمد سيد زيزو وسيف الجزيري تكثيف الضغط على خط دفاع بيراميدز واستغلال الثغرات، وتكثيف التسديد على مرمى أحمد الشناوي.

على صعيد متصل، حدد الجهاز الفني برنامج خاص لتأهيل عمر السعيد حتى يصبح جاهزًا لمواجهة بيراميدز، حيث يخضع عمر السعيد خلال الفترة الحالية للمرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي الخاص الموضوع له بسبب الإصابة التي يعاني منها بشد عضلي والتي غاب بسببها عن المشاركة مع الفريق خلال الفترة الأخيرة.

كما حدد الجهاز الفني برنامج تأهيلي خاص ليوسف أسامة نبيه من أجل تجهيزه هو الأخر لدخول قائمة مواجهة بيراميدز، حيث يسعى فيريرا لتأمين دكة البدلاء بالعديد من الحلول التي قد يلجأ لها خلال سير المباراة.