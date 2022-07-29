شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يختتم استعداداته لمواجهة إنبي فى الجولة 28 بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم اليوم الجمعة، فريق المصري، استعداداته لمواجهة نظيره إنبي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين غداً السبت على استاد برج العرب بالأسكندرية، ضمن منافسات الجولة 28 من عمر مسابقة الدوري العام، حيث يبحث النادي المصري عن استعادة مسار الانتصارات بعد الهزيمة المفاجئة التي تعرض لها الفريق في الجولة الماضية بعد الهزيمة أمام إيسترن كومباني بهدفين مقابل هدف.

وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت المصري وإنبي على استاد برج العرب، قد انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدفين لمثلهما.

وتراجع النادي المصري إلى المركز الحادي عشر بجدول مسابقة الدوري العام، بعد توقف رصيد الفريق البورسعيدي عند النقطة 31 حيث خاض المصري 27 مباراة، فاز في 7 مباريات وتعادل في 10 لقاءات وخسر مثلهم، وسجل لاعبو المصري 32 هدفاً واستقبلت شباكهم 33 هدفاً أخر.

وتعتبر هزيمة المصري أمام إيسترن كومباني، هي الأولى لحسام حسن خلال قيادته الفنية للمصري، منذ توليه مسؤولية الفريق البورسعيدي في يونيو الماضي خلفا للتونسي معين الشعباني.