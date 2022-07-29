شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم انطلاق البطولة العربية للكاراتيه بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم منافسات البطولة العربية للكاراتيه، والتى تقام بصالة ستاد القاهرة وتستمر حتى 30 يوليو الجارى.

ويشارك بالبطولة العربية عدة دول هى تونس، الأردن، فلسطين، الكويت، الإمارات، ليبيا، السعودية، بالإضافة إلى مصر المستضيفة، ومن المنتظر وصول موافقات من جدول أخرى خلال الساعات المقبلة.

ويشارك فى البطولة منتخبى الرجال والسيدات، لإكمال الإنجازات التى حققتها منتخبات الكاراتيه فى مختلف البطولات خلال الفترة الأخيرة.

وتتغيب فريال أشرف لاعبة منتخب الكاراتيه عن المشاركة فى منافسات البطولة.

ويأتى تغيب فريال وخروجها من قائمة المنتخب فى ظل عودتها مؤخرا من السعودية بعد أداء فريضة الحج مع اسرتها مكافأة التتويج بذهبية أولمبياد طوكيو 2020.