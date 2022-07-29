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المحلة يقرر مضاعفة مكافأت الفوز للاعبيه لتحفيزهم أمام سموحة

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القاهرة - سامية سيد - قرر على العباسى رئيس شركة غزل المحلة لكرة القدم مضاعفة المكافأت للاعبيه  لتحفيزهم على الفوز أمام سموحة في  الجولة 28  بالدورى المصرى الممتاز .

ويسعى مسئولو المحلة  لتحفيز اللاعبين لتحقيق الفوز على سموحة و حصد الثلاث نقاط لتحسين وضع الفريق بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز و الابتعاد عن منطقة الهبوط .

ويستضيف فريق غزل المحلة نظيره سموحة يوم الاثنين المقبل ضمن مباريات الجولة الـ28 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز و التي ستقام على ستاد المحلة في تمام الساعة السادسة و النصف مساءا .

ويحتل فريق غزل المحلة المركز الرابع عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 27 نقطة حيث تمكن من الفوز في 5 مباريات و التعادل في 12 مباراة و الهزيمة في 10 مباريات .

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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