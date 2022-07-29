شكرا لقرائتكم خبر عن المحلة يقرر مضاعفة مكافأت الفوز للاعبيه لتحفيزهم أمام سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر على العباسى رئيس شركة غزل المحلة لكرة القدم مضاعفة المكافأت للاعبيه لتحفيزهم على الفوز أمام سموحة في الجولة 28 بالدورى المصرى الممتاز .

ويسعى مسئولو المحلة لتحفيز اللاعبين لتحقيق الفوز على سموحة و حصد الثلاث نقاط لتحسين وضع الفريق بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز و الابتعاد عن منطقة الهبوط .

ويستضيف فريق غزل المحلة نظيره سموحة يوم الاثنين المقبل ضمن مباريات الجولة الـ28 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز و التي ستقام على ستاد المحلة في تمام الساعة السادسة و النصف مساءا .

ويحتل فريق غزل المحلة المركز الرابع عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 27 نقطة حيث تمكن من الفوز في 5 مباريات و التعادل في 12 مباراة و الهزيمة في 10 مباريات .