شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يختتم اليوم استعداداته لمواجهة المقاولون بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الأهلي تدريباته الجماعية اليوم الجمعة استعدادا لمباراته ضد المقاولون العرب غدا السبت والمؤجلة من الأسبوع الواحد والعشرين من مسابقة الدوري المصري، حيث يعكف الجهاز الفني على وضع خطة المباراة وأسلوب اللعب الذى ينوى الاعتماد عليه مع تصحيح بعض الأخطاء التي وقع فيها لاعبي الفريق الأحمر خلال الفترة الماضية، لعدم تفاديها في المرحلة المقبلة.

وينوي ريكاردو سواريز المدير الفني للأهلي تحفيظ لاعبيه بعض الجمل الفنية التي ينوي تنفيذها في مباراة الغد، بعد دراسة فريق المقاولون من خلال مشاهدة عدد من الفيديوهات الخاصة بذئاب الجبل من أجل معرفة نقاط القوة والضعف في صفوفه، وأسلوبه في التحضير والاستحواذ على الكرة، وأسلوبه في وضعية الدفاع وكذلك في وضعية الهجوم، وأبرز العناصر في صفوفه، قبل وضع خطة المباراة والتعليمات الخاصة بها.

وكشف مسئولو النادى الأهلى موقف محمد الشناوى قائد الأهلى بعد الإصابة التى تعرض لها خلال مباراة فريقه أول أمس الأربعاء أمام المقاصة، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى.

وأوضح الدكتور أسامة مصطفى، رئيس الجهاز الطبى للناشئين، والمتواجد مع الفريق الأول لحين عودة الدكتور أحمد أبو عبلة من قطر، أن محمد الشناوى كابتن الفريق تعرض لكدمة فى الوجه خلال مشاركته فى مباراة المقاصة وأن إصابته مطمئنة.

وأكد الدكتور أسامة مصطفى أن أيمن أشرف تعرض لكدمة بسيطة في اليد، وسوف يخضع لفحص طبي قبل المران.

وحقق الأهلي الفوز على مصر المقاصة بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على استاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الـ27 في بطولة الدوري الممتاز.