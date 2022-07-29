شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تخطى محطة فيوتشر.. موعد مباراة الزمالك القادمة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك لخوض مباراة مرتقبة ضمن مواجهات الجولة الثامنة والعشرين، بمسابقة الدوري المصري الممتاز، حيث يخوض الفارس الأبيض لقاء هام أمام بيراميدز.

وحقق فريق الزمالك فوز مهم على فيوتشر بهدف دون رد أحرزه محمود حمدي الونش في الدقيقة 74 في المباراة التي أقيمت بإستاد السلام في إطار مباريات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز ، ليرتفع رصيد الزمالك للنقطة 63 متصدر بهم جدول ترتيب الدوري ، بينما يتوقف رصيد فيوتشر عند النقطة 42 في المركز الرابع لجدول الدوري.

,تنطلق صافرة بداية مباراة الزمالك ضد بيراميدز في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات العربية.

وكان الفريق الأول لكرة لقدم بنادي الزمالك، قد حصد لقب كأس مصر أمام غريمه النادي الأهلي بنتيجة 2/1، حيث تألق لاعبي الفارس الأبيض خلال اللقاء.