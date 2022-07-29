شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الدوري المصري.. ثنائي الأهلي المصري في ورطة بسبب عبدالباسط حمودة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - انتقادات لاذعة وجهها عدد من مشجعي النادي الأهلي المصري لثنائي الفريق، بعد ظهورهما مع المطرب الشهير عبدالباسط حمودة.

ونشر عبدالباسط حمودة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مقاطع فيديو من حفل زفاف يقوم بالغناء فيه، وظهر فيها مع محمد مجدي "قفشة" وحسام حسن، ثنائي الأهلي.

أفشة وحسام حسن مع عبدالباسط حمودة

وأعرب عدد من مشجعي الأهلي المصري عن استيائهم من وجود الثنائي في الفرح لوقت متأخر، واستهتارهم في وقت ينافس فيه الفريق بقوة على لقب الدوري المصري، على حد وصفهم.

ونشر المشجعون تعليقاتهم الغاضبة على مقاطع الفيديو التي نشرها المطرب الشهير، والتي حملت لوما كبيرا لثنائي الأهلي.

ويستعد فريق الأهلي لمواجهة المقاولون العرب، السبت المقبل، في مباراة مؤجلة من الجولة 21 من الدوري المصري الممتاز.

وحقق الأهلي فوزا صعبا على الجونة، بهدف نظيف، في آخر مبارياته بالدوري المصري.

ويحتل الأهلي حاليا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 54 نقطة، بفارق 9 نقاط خلف غريمه الزمالك صاحب الصدارة.

وخسر الأهلي لقب كأس مصر 2021 بهزيمته في المباراة النهائية على يد الزمالك، بهدفين مقابل هدف.