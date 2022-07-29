شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم انطلاق البطولة العربية لكمال الأجسام بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم منافسات البطولة العربية لكمال الاجسام والتى تقام فى الفترة من 28 الى 31 يوليو الجارى.

ويشارك فى البطولة العربية لكمال الاجسام 15 منتخبا عربيا هم : فلسطين، المغرب، الإمارات، البحرين، سوريا، الأردن، لبنان، اليمن، عمان، السودان، العراق، السعودية، الجزائر، تونس”، بالإضافة إلى مصر الدولة المستضيفة.

ومن المقرر ان تشهد البطولة حضور اللاعبين من الساعة السابعة صباحاً لرش التان "اللون" والاستعداد لصعود المسرح افتتاح البطولة فى الساعة التاسعة والنصف صباحاً بحضور محافظ الإسكندرية، و البدء بفئة أساتذة كمال الأجسام فوق 40 وفوق 50 سنة ثم فيزيك رجال ثم كلاسيك فيزيك.

ويعقبها انعقاد الجمعية العمومية للاتحاد العربى فى الساعة الخامسة والنصف مساءً، بحضور اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.