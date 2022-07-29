شكرا لقرائتكم خبر عن وادى دجلة يعلن ضم صفقتين سوبر لفريق كرة القدم النسائية.. ويكرم اللاعبات على الفوز ببطولتي الدوري والكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت أندية وادى دجلة-أكبر أندية رياضية خاصة في مصر- اليوم الخميس، حفلًا بفرع النادي بمنطقة المعادي، لتكريم فريق كرة القدم النسائية عن الإنجازات التي حققها خلال الموسم الماضي 2021/2022، والإعلان عن ضم صفقتين سوبر وهن مهيرة علي، ونورهان عمرو، لتدعيم صفوف الفريق لمواصلة الحفاظ على الريادة المحلية، وتحقيق بطولات قارية ودولية.

ونجح فريق كرة القدم النسائية بنادي وادى دجلة، في تحقيق إنجازات عديدة خلال الموسم الماضي سواء على الصعيد المحلي حيث فاز بلقب الدوري الممتاز لكرة القدم النسائية للمرة الـ13 في تاريخه، وبطولة كأس مصر السابعة، أو على الصعيد القاري، حيث أنه أول فريق مصري يشارك ببطولة دوري أبطال إفريقيا للكرة النسائية.

وعلى هامش الحفل، منحت إدارة وادى دجلة، جائزة (مدرب العام) لكلًا من الكابتن وائل السيد المدير الفني لفريق وادى دجلة للكرة النسائية، والكابتن وسام عثمان المدير الفني لفريق الناشئات، كما منحت أماني رشاد كابتن الفريق جائزة (اللاعبة الملهمة)، ومايا إيهاب جائزة (أفضل لاعبة ناشئة)، فيما أهدى لاعبات الفريق قميصًا لزميلتهن شروق السيد، والتي انتقلت الى نادي أولمبيا كلوج الروماني على سبيل الإعارة لمدة عام لتصبح أول لاعبة مصرية تشارك في بطولة دوري أبطال أوروبا للسيدات.

ونجح نادي وادى دجلة، في دعم صفوفه باللاعبتين الدوليتين مهيرة علي ونورهان عمرو، اللتان تمثلان إضافة للفريق، نظرًا لما يمتلكانه من مسيرة حافلة، حيث لعبت مهيرة علي لعدد من الأندية أبرزهم نادي الجونة و التي فازت معهم ببطولة كأس مصر، كما سبق لها خوض تجربة الاحتراف في نادي Oakville Blue Devils، فيما لعبت نورهان عمرو كابتن فريق منتخب الصالات للسيدات مع نادي الطيران وحصلت معه على الدوري عام 2019، كما حصلت على بطولة الناشئين لمدة 3 سنوات.

وساهم وادى دجلة، بدور فعال في تطوير كرة القدم النسائية في مصر، حيث يعد من أوائل الأندية الذي أسس فريق كرة قدم نسائي في تاريخ الرياضة المصرية، كما أنه أكثر الفرق فوزًا ببطولتي الدوري العام وكأس مصر بإجمالي 13 بطولة للأولى، و7 بطولات للثانية، وعلى الصعيد القاري شارك وادى دجلة في بطولة دوري أبطال أفريقيا للكرة النسائية كأول فريق مصري يشارك بهذه البطولة، وتم ترشيحه لجائزة أفضل نادي بالقارة السمراء لهذا العام، وكذلك تم ترشيح اللاعبة هيام عبد اللطيف و اللاعبة فاتوماتا دوكوريه لجائزة أفضل لاعبة داخل أفريقيا.