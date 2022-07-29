شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى المقبلة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الأهلى لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها التاسعة مساء السبت المقبل على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الاخضر فى اللقاء المؤجل من الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

تعد أبرز غيابات الأهلي عن مباراة المقاولون العرب عمار حمدى وأكرم توفيق بسبب جراحة الرباط الصليبى وطاهر محمد طاهر إصابة في العضلة الخلفية ومحمد شريف إصابة في العضلة الضامة وأحمد نبيل كوكا إصابة في العضلة الخلفية وحسين الشحات للإصابة في الركبة وإجراء جراحة غضروف الركبة في قطر وعمرو السولية بسبب تمزق العضلة الخلفية.

انتهت مباراة الدور الأول بين الاهلى والمقاولون العرب بفوز المارد الأحمر بهدف دون رد سجله حمدى فتحى بالجولة الرابعة للمسابقة على ستاد الاهلى والسلام.

وأكد الدكتور أسامة مصطفى، رئيس الجهاز الطبي بقطاع الناشئين والقائم بأعمال طبيب الفريق الأول لكرة القدم، أن حالة أيمن أشرف مدافع الفريق مطمئنة للغاية، وأن الفحص الطبي الذي خضع له قبل مران اليوم الخميس أثبت جاهزيته وقدرته على المشاركة في التدريبات والمباريات وفقًا لرؤية الجهاز الفني.

وكان أيمن أشرف قد تعرض للإصابة بكدمة بسيطة في اليد، أثناء مشاركته أمس الأربعاء في مباراة مصر المقاصة ضمن الجولة 27 من الدوري الممتاز، والتي انتهت بفوز الأهلي بهدف دون رد.