شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بركات: انتظروا هذا اللاعب في صفوف منتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق محمد بركات، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة الحالي ونجم الكرة المصرية السابق، على فوز الإسماعيلي أمام الجونة بثلاثية في الجولة السابعة والعشرين من الدوري الممتاز هذا الموسم.

قال بركات في تصريحات تليفويونية: "التركيز سر انتصار الإسماعيلي على الجونة كان هناك تركيز كبير من جانب لاعبي فريق الإسماعيلي ساهم في تحقيق الفوز والفريق كان مميزا منذ الشوط الأول".

أضاف: "أوجه التحية لجماهير الإسماعيلي التي تساند فريقها في كل مباراة وتقدم مشاهد رائعة وتكون مثالا في دعم فريقها، وكان هناك تألق كبير من جانب لاعبي الإسماعيلي على مستوى الوسط والهجوم، وكذلك الدفاع"

وأثنى محمد بركات، على عمرو السيسي لاعب فريق الكرة الأول بنادي طلائع الجيش، بعد مشاركته في فوز فريقه على فاركو بهدف دون رد في الجولة السابعة والعشرين من الدوري الممتاز هذا الموسم.

وقال بركات: "أعتقد عمرو السيسي لاعب وسط طلائع الجيش، سيكون له دورا كبيرا خلال الفترة المقبلة مع منتخب مصر الوطني".

وختم حديثه قائلا: "ما ينقص اللاعب فقط، الهدوء، بعض الهدوء وعدم الانفعال والابتعاد عن العصبية وسيكون لاعبا كبيرا له مستقبلا رائعا".