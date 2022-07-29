شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يتعادل سلبيا مع الأخدود السعودي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل فريق حرس الحدود بقيادة احمد ايوب سلبيا مع فريق الأخدود السعودي ففي إطار استعداداته للموسم الجديد.

قدم الحرس مباراة قوية سيطر خلالها علي اغلب فتراتها ونجح لاعبوه في خلف عده فرص كانت كفيلة بحسم اللقاء.

وجاءت التجربة مفيدة خاصة وانها كانت أمام قوي من الناحية البدنية والفنية وخاض الحرس اللقاء بمجموعة كبيرة من اللاعبين للوقوف على مستواهم النهائي.

وكان الحرس قد خاض مباراة قوية امام سيمبا التنزاني وفاز بهدفين بدون مقابل في واحده من افضل تجاربه الودية من الناحية التكتيكية والخططية.

لعب الحرس بفريقين علي مدار الشوطين اطمئن خلالهم الجهاز الفني على حالة اللاعبين الفنية والبدنية.

ويحصل الفريق علي راحة من التدريبات قبل ان يدخل معسكره المغلق بأحدي فنادق القاهرة.