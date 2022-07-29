شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يكشف حقيقة رحيل عبد الرحمن مجدي ويتحدث عن مواجهة المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حمزة الجمل، المدير الفني لفريق الإسماعيلي حقيقة رغبة عبد الرحمن مجدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم في الرحيل عن الدراويش.

قال حمزة الجمل في تصريحات تليفزيونية: "عبد الرحمن مجدي لاعب متميز ويحب الإسماعيلي مثل زملائه وعلى رأسهم باهر المحمدي".

أضاف: "هناك صورة ذهنية عند البعض من جمهور الإسماعيلي أن عبد الرحمن مجدي بيدلع ويرغب في الرحيل عن الإسماعيلي أريد توضيحها، عقدت جلسة مع عبد الرحمن مجدي، وقالي يا كابتن النادي ده ليه فضل كبير عليا ومش منطقي إني أزهق النادي ولو شكلي في الملعب وحش ما طبيعي همشي لكن أنا سعيد في الإسماعيلي".

وواصل حديثه قائلا: "قبل تولي المهمة الفنية للإسماعيلي كان هناك أحاديث كثيرة عن عبد الرحمن مجدي، ولكنه لاعبا كبيرا ويحب الإسماعيلي وأحيانا يكون هناك ضغوط عليه من بعض الجماهير وليس الكل"

ويرى المدير الفني لفريق الإسماعيلي، أن مباراة مصر المقاصة المقبلة في الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الممتاز هذا الموسم، هي الأهم في تاريخ النادي من وجهة نظره، قائلا: "أقول لجماهير الإسماعيلي ارفعوا الضغوط من على لاعبي فريقكم وثقوا فيهم".

أضاف: "جمهور الإسماعيلي في المباريات الأخيرة يساند الفريق بشكل مميز، وفي مباراة الجونة ذهب خلفنا في ساعات سفر استغرقت 8 أو 9 ساعات، لذلك بالنسبة لي كان الأمر سيكون بمثابة الكارثة إذا لم نُحقق الفوز على الجونة".

وختم حديثه قائلا: "بالنسبة لمباراة مصر المقاصة المقبلة، لدينا أهدافا محددة، المرحلة الأولى عملية جمع نقاط، والمرحلة الثانية أن نتواجد في المنطقة الدافئة بالدوري، والمرحلة الثالثة، تحسين مركزنا في جدول ترتيب الدوري، ولسنا في منطقة آمنة حتى الآن، نحتاج إلى جمع المزيد من النقاط، حتى نكون في منطقة آمنة، ومباراة مصر المقاصة هي الأهم في تاريخ النادي الإسماعيلي بالفترة المقبلة من وجهة نظري".