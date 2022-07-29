شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب فيوتشر: لا نستحق الهزيمة أمام الزمالك.. وفعلنا كل شئ في المباراة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى محمد عبد الكريم، المدرب العام لفريق فيوتشر، أن فريقه لا يستحق الهزيمة أمام الزمالك اليوم بهدف دون رد، خلال منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الممتاز هذا الموسم.

قال عبد الكريم في تصريحات تليفزيونية: "فيوتشر لا يستحق الهزيمة أمام الزمالك فعلنا كل شئ وفي النهاية خسرنا، كان لنا فرصا أكثر، وخسرنا بكرة ثابتة".

أضاف: "أوجه الشكر للاعبي فيوتشر، على الروح والأداء، وكل ما طُلب منهم، من علي ماهر المدير الفني تم تنفيذه".

وواصل: "كنا نواجه فريقا كبيرا، ويملك جهاز فني محترم وقلة التركيز في الكرة الثابتة كانت سببا في الهدف ولكن الاستحواذ كان لصالحنا، وفرصنا كانت أكبر".

وختم حديثه قائلا: "أوجه التحية للاعبين، وعلي ماهر وجه الشكر إلى جميع اللاعبين عقب المباراة"

وحقق فريق الزمالك فوز مهم على فيوتشر بهدف دون رد أحرزه محمود حمدي الونش في الدقيقة 74 في المباراة التي أقيمت بإستاد السلام في إطار مباريات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز ، ليرتفع رصيد الزمالك للنقطة 63 متصدر بهم جدول ترتيب الدوري ، بينما يتوقف رصيد فيوتشر عند النقطة 42 في المركز الرابع لجدول الدوري.