شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بركات: روح لاعبى الزمالك سر الانتصارات.. وشيكابالا "في حتة لوحده" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث محمد بركات، عن فوز الزمالك على فيوتشر بهدف دون رد، في الدوري الممتاز هذا الموسم، قائلا: "أكثر المتفائلين، كان ينظر لمباريات الزمالك الفترة الماضية بداية من لقاء نهائي الكأس ضد الأهلي، بصعوبة بالغة، لكن الزمالك نجح في حصد الكأس، ومواصلة الانتصارات في الدوري، الثقة دائما في كرة القدم أمر مهم".

أضاف بركات في تصريحات تليفزيونية: "لاعبو الزمالك نازلين ماتش فيوتشر عندهم روح، اللاعيبة اللي احنا كنا بننتقدها، بعد الخروج من دوري أبطال أفريقيا، الزمالك اللي موجود قدامنا دلوقتي، زمالك الفترة دي، زمالك مُختلف، زمالك عنده ثقة، لاعيبة بتنزل عندها ثقة".

وواصل حديثه قائلا: "طموح لاعبي فيوتشر، أصبح قليلا بعض الشئ، وعلى علي ماهر أن يجدد دوافع لاعبي فريقه".

وعن محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الزمالك قال: "شيكابالا، له مكانة مميزة ومُختلفة، مكانة منفردة، يملك الموهبة في كرة القدم وكل مباراة يخوضها يصنع الفارق، ولديه الغيرة والروح وزرع ذلك في لاعبي الزمالك، وفيريرا مدرب كبير ومسؤولي الزمالك لم يكابرون وقت الأزمة وهذا ساهم في انتصارات الزمالك حاليا".

أثنى محمد بركات على لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بعد الفوز على فيوتشر قائلا: "حمزة المثلوثي اللي كان بيقعد يتهاجم، دلوقتي مستواه اختلف هجوميا ودفاعيا، وبقى مبيخافش وبيروح على الجون".

أضاف: "نفس الأمر بالنسبة لسيف الدين الجزيري، اتفرجوا على أهدافه الفترة الماضية وتأثيره في ماتش الأهلي، الثقة رجعت للاعيبة الزمالك، واللاعيبة بقت بتنزل عايزة تكسب، واللاعيبة ابتدت تصدق نفسها".

وأكمل حديثه قائلا: "اللاعيبة ابتدت تصدق إنهم ممكن ياخدوا كاس ودوري ويقدروا ياخدوا الدوري السنة دي وكاس الموسم الحالي، الثقة رجعت واللاعيبة مصدقة وكل ده ساهم فيه فيريرا مدرب الزمالك"

وواصل: "بن شرقي مشي، وفرجاني قبله مشي، وطارق كمان ماشي، فيريرا بيوجد البدائل، روقا وإمام عاشور، وعبد الغني، أي لاعب بيأدي لإن اللاعيبة بقى عندها ثقة"

وعن جمهور الزمالك قال: "جماهير الزمالك وقفت ورا فريقها، في محطات كتير أوي وساند الفرقة والإدارة وكمان شغل أمير مرتضى، ودلوقتي أي لاعب بيكسب الزمالك، انهاردة الونش المساك هو اللي مكسب الفرقة، وقبلها بن شرقي، وقبله زيزو"