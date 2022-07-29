شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يبدأ الاستعداد لمباراة بيراميدز بدون راحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا منح اللاعبين راحة بعد الفوز على فيوتشر بنتيجة 1-0 ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي 2021-2022.

وقرر المدير الفني خوض الفريق تدريباته في الخامسة مساء غدا الجمعة على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي، استعدادا لمباراة بيراميدز المقبلة في بطولة الدوري.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في الإبتعاد بصدارة ترتيب الدوري الممتاز بعد أن رفع رصيده الى 63 نقطة عقب الفوز على فيوتشر بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد السلام، بختام منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري الممتاز.