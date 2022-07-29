شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: الدوري لم يُحسم.. والفريق عاد له الروح والعقل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق خالد لطيف أمين صندوق نادي الزمالك على فوز الزمالك على فيوتشر بهدف دون رد في الجولة السابعة والعشرين من الدوري الممتاز هذا الموسم.

قال خالد لطيف في تصريحات تليفزيونية: "ألف مبروك لجمهور الزمالك، فوز مهم وجاي في توقيت صعب في ظل ضغط المباريات، انهاردة ماتش فيوتشر من الماتشات الصعبة ان انت تعديها رغم الإرهاق امر مهم"

أضاف: "اللي بيقولك الدوري حُسم صعب جدا لسة متبقي مباريات صعبة لسة عندنا بيراميدز وفي ماتشات صعبة واعتقادي الشخصي الدوري لن يحسم إلا في الصفارة الأخيرة"

وختم حديثه قائلا: "لاعيبة الزمالك رجالة والجهاز الفني أكثر من رائع وبوجه التحية لجمهور الزمالك في كل مباراة، وأعتقد الزمالك رجعله الروح بالنسبة للاعبين والعقل بالنسبة لفيريرا والجهاز الفني"

وحقق فريق الزمالك فوز مهم على فيوتشر بهدف دون رد أحرزه محمود حمدي الونش في الدقيقة 74 في المباراة التي أقيمت بإستاد السلام في إطار مباريات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز ، ليرتفع رصيد الزمالك للنقطة 63 متصدر بهم جدول ترتيب الدوري ، بينما يتوقف رصيد فيوتشر عند النقطة 42 في المركز الرابع لجدول الدوري.