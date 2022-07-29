في ربع نهائي كأس العرب.. منتخبنا الوطني للشباب يواجه نظيره السعودي الأحد المقبل 

المنامة - ياسر ابراهيم - يواجه منتخبنا الوطني للشباب، يوم الأحد المقبل، نظيره السعودي، في ربع نهائي بطولة كأس العرب المقامة في المملكة العربية السعودية.

وكان المنتخب قد تأهل كأفضل ثان في البطولة، بعد فوزه على نظيره الإماراتي في الدور الأول، بثلاثة أهداف مقابل هدف، وحصوله على ثلاث نقاط.

ويجري المنتخب تدريباته في مدينة أبها السعودية استعدادا لمباراته القادمة مع نظيره السعودي.

حيث سيلعب المنتخب المباراة عصر يوم الأحد المقبل في ملعب مدينة الأمير سلطان بأبها الساعة 4:30 عصراً.

وكانت المباريات السابقة قد حظيت بدعم وتشجيع كبير من قبل الجماهير اليمنية التي توافدت إلى ملعب البطولة لتشجيع المنتخب في هذه البطولة التي قدم فيها أداء مشرّفا، رغم خسارته مباراة الأفتتاح أمام الأردن بهدف وحيد.