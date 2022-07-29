الامارات | «الهايك الثلجي» للسيدات ينطلق في «سكي دبي» غداً

شكرا لقرائتكم خبر عن «الهايك الثلجي» للسيدات ينطلق في «سكي دبي» غداً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق في السابعة من صباح يوم غدٍ فعاليات «الهايك الثلجي» المخصص للسيدات الذي يقام في قاعة سكي دبي الثلجية، وينظمه مجلس دبي الرياضي بالتعاون مع «مول الإمارات» ضمن مبادرة «صيفنا رياضي»، ويهدف إلى تشجيع النساء على ممارسة الرياضة والنشاط البدني وسط أجواء باردة منعشة للمحافظة على نشاطهن وحيوتهن خلال إجازة الصيف.

وذكر بيان صحافي لمجلس دبي الرياضي: ««الهايك الثلجي»، الذي يقام لأول مرة داخل القاعات الثلجية المغلقة، سيكون عبارة عن تسلق المسارات الثلجية المرتفعة لمدة ساعة كاملة في تجربة فريدة لن تُنسى للمشي في درجة حرارة تصل إلى أربع درجات تحت الصفر، ويتواصل التسجيل للمشاركة في الحدث حتى منتصف ليل الجمعة من خلال الرابط https://www.skidxb.com/slope/booking/morning-hike».

ويأتي الحدث ضمن ثلاث فعاليات ثلجية ينظمها مجلس دبي الرياضي للسيدات، حيث تقام في الساعة السابعة من صباح يوم الأحد المقبل فعالية «يوغا الثلج» المخصصة للسيدات والتي تقام للعام الثاني على التوالي وتشمل تنظيم حصص مختلفة تقدمها معلمات يوغا محترفات، ويمكن للسيدات التسجيل للمشاركة في فعاليات اليوغا وسط الثلوج من خلال الرابط https://haninimran.wispform.com/93973289

فيما تختتم يوم غدٍ فعاليات «مخيم السيدات الثلجي» الأول من نوعه الذي أطلقه المجلس في الثاني من يوليو وأقيم يوم السبت من كل أسبوع، ويتضمن المخيم العديد من الأنشطة والتدريبات الثلجية المخصصة للسيدات فقط من عمر 14 سنة فما فوق تحت إشراف مدربين محترفين، ويتم فيه تقديم تدريبات مختلفة على التزلج الحر والتزحلق على الألواح في قاعة سكي دبي الثلجية، ويمكن المشاركة في المخيم من خلال التسجيل في موقع سكي دبي واختيار الفئة العمرية والبرنامج التدريبي المناسب عبر الرابط: https://www.skidxb.com/ski-school/view/5-weeks-ski-camp-beginner-adult.

وتأتي هذه الفعاليات ضمن مبادرة «صيفنا رياضي» التي أطلقها مجلس دبي الرياضي منذ شهر يونيو الماضي وتستمر حتى 31 أغسطس المقبل، وتتضمن العديد من الفعاليات الرياضية التي يصل عددها إلى 128 فعالية تتنوع ما بين الفعاليات الشاطئية والثلجية والمائية والرياضات النسائية، وضمن 33 لعبة رياضية متنوعة تقام على أكثر من 94 موقعاً مختلفاً في دبي، وتهدف هذه المبادرة إلى إتاحة الفرصة لمشاركة مختلف فئات المجتمع في الأنشطة الرياضية ودعم تنظيم الفعاليات الرياضية التي تسهم في نشر ثقافة ممارسة الرياضة والنشاط البدني بين شرائح المجتمع كافة.

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