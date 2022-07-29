الامارات | المغربي سفيان رحيمي يحصد نجومية معسكر العين في ألمانيا

شكرا لقرائتكم خبر عن المغربي سفيان رحيمي يحصد نجومية معسكر العين في ألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصد لاعب فريق العين، الدولي المغربي سفيان رحيمي، نجومية المرحلة الأولى من معسكر الفريق الخارجي المقام حالياً في مدينة باد جوجينج الألمانية، وذلك بعد تسجيله هدفين من أصل ثلاثة كان قد أحرزها «الزعيم» خلال فوزه في المواجهتين الوديتين أمام هانكوفين هيلينغ وغروتر فورث المنتميين لدوري الدرجة الرابعة الألمانية لكرة القدم على التوالي، في وقت غاب فيه الخماسي الدولي عن اللقاءين لحصولهم على راحة إضافية.

وتقمّص المغربي دور رأس الحربة في المواجهة الودية الأولى التي أقيمت يوم الإثنين الماضي أمام هانكوفين هيلينغ، وسجل اللاعب هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 35، بينما أعاد السيناريو ذاته في اللقاء الذي أقيم مساء أول من أمس أمام غروتر فورث، إذ سجل هدفه الثاني في الدقيقة 33، وهو الهدف الذي عزز به تقدم فريقه 2-صفر، لكن الفريق الألماني قلص الفارق 2-1 في الدقيقة الأخيرة.

وكان اللاعب الدولي، الذي انضم لصفوف «الزعيم» بداية الموسم الماضي قادماً من الرجاء المغربي، قد انضم بصورة مبكرة للتحضيرات في مدينة العين بعكس اللاعبين الدوليين الآخرين على الرغم من مشاركته هو الآخر مع منتخب بلاده عقب نهاية الموسم، إذ خاض «أسود الأطلس» ثلاث مواجهات، كانت الأولى ودياً أمام أميركا، بينما واجه كلاً من جنوب إفريقيا وليبيريا في تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

ويعطي تألق سفيان رحيمي خلال المعسكر الخارجي مؤشراً جيداً حول قدرة اللاعب في الاستمرار على التألق، بعد موسمه الأول الذي أسهم فيه بشكل مباشر في حصد «الزعيم» لثنائية دوري أدنوك للمحترفين وكأس الرابطة بتسجيله تسعة أهداف وصناعة تسعة أخرى خلال 29 مباراة.

وستكون الأنظار متجهة الى اللاعب خلال المرحلة الثانية من المعسكر التي يبدأها الفريق يوم الأحد المقبل في مدينة جينبرغ النمساوية للاستمرار في ظل منافسة يتوقع أن تكون محتدمة، خصوصاً مع مشاركة اللاعبين الدوليين في المواجهات الودية الست التي سيخوضها «الزعيم»، ومن بينها مباراتا الكويت الكويتي والفيحاء السعودي.

على صعيد آخر، استأنف الفريق تدريباته اليومية لحين موعد التوجه إلى النمسا يوم الأحد، وكانت المباراة الودية التي خاضها أول من أمس أمام غروتر فورث شهدت منح مدرب الفريق، الأوكراني سيرجي ريبروف، فرصة المشاركة لجميع اللاعبين الموجودين في القائمة.

واستهل العين اللقاء بتشكيلة من الحارس مؤلفة من الحارس سلطان المنذري، إيريك جورجينيس، رفائيل بيريرا، محمد شاكر، سعيد جمعة، فلاح وليد، خالد البلوشي، سعيد أحمد، ماتياس بلاسيوس، أندري يارمولينكو وجوناتاس دي سانتوس، بينما أجرى تبديلات مفتوحة منذ الشوط الأول شملت دخول الحارس محمد بوسندة، سفيان رحيمي، عمر سعيد، محمد أحمد، دانيلو أربوليدا، ناصر الشكيلي، كوامي أتون، منصور سعيد وسلطان الشامسي.

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